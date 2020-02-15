Belarus lideri Lukaşenko fabrika işçilerine Putin görüşmesini anlattı - Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni petrol anlaşmasına rağmen Rusya'dan yeterli petrol alamamaları durumunda başka ülkelerden bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.



Belarus'un Gomel Bölgesi'nde bulunan Svetlogorsk şehrinde kurulan selüloz ve kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştiren Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, açılışın ardından işçilerin sorularını yanıtladı. Bir işçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleşen son görüşmenin detayları hakkında bilgi istemesi üzerine açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Rusya ile 14 Şubat 2020 itibariyle Rus petrol şirketi Gazprom ve Belarus hükümeti arasında imzalanan yeni petrol anlaşması hakkında detaylar verdi. Lukaşenko, Belarus'un 2019 fiyatlarıyla Rusya'dan petrol almaya devam edeceğini söyleyerek bin metreküp doğal gaz fiyatına 127 dolar ödemeye devam edeceklerini söyledi.



Petrol boru hattından petrol çekme tehdidi



Belarus'tan geçen Rus petrolünü Avrupa'ya sevk eden petrol boru hattından Ocak ayında 500 bin ton petrol çektiklerini söyleyen Lukaşenko, hükümetler arası anlaşmalar gereği her ay 2 milyon ton petrol çekebileceklerini söyledi. Rusya'dan yeteri kadar petrol alamamaları durumunda petrol boru hattından petrol çekeceklerini söyleyen Belarus Devlet Başkanı doğrudan Rusya'ya bu konuda göz dağı verdi. 1986 yılında Çernobil nükleer felaketinden dolayı başta Belarus'un çok fazla etkilendiğini ifade eden Lukaşenko, Rusya'nın Çernobil'den etkilenen çevre ülkelere daha ucuz petrol vermesi gerektiğini söyledi.



Rusya ve Belarus'un birleşmesi mümkün değil



Rusya ile Belarus'un birleşmesini ön gören entegrasyon anlaşması için her 2 ülkenin heyetlerinin görüşmelere devam ettiğini belirten Lukaşenko, bu görüşmelerin yanlış olmadığını ifade ederek Belarus muhalefetin eleştirilerine karşı çıktı.



Öte yandan Lukaşenko konuşmasında Belarus ile Rusya'nın birleşmesinin mümkün olmadığını söz konusu entegrasyon anlaşmasında sadece ülkelerin alt birimlerinin birlikte hareket etmesinin ele alındığını ifade etti. - MİNSK