Belarus lideri Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı - Son Dakika

Belarus lideri Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı

Ülkedeki protestolar nedeniyle ekonomik sorunların baş gösterdiği Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Belarus lideri Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı, System.String[]

Ülkedeki protestolar nedeniyle ekonomik sorunların baş gösterdiği Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy alarak kazanan 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı protestolar devam ediyor. Lukaşenko karşıtları bir kez daha sokağa indi. Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı protestolara birçok işçi sendikası da grevlerle destek verdi. Ülkedeki siyasi gerilim nedeniyle Belarus Rublesi değer kaybetmeye devam ederken fabrikalarda ise kısmi üretimler durdu. Lukaşenko'nun tüm uyarılarına dair protestolar devam ederken yaşanan ekonomik sorunlar üzerine Güvenlik Konseyi Toplantısı yapıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkanlığında yapılan konsey toplantısında Rusya ile yapılan kredi görüşmeleri de ele alındı.

Rusya ile görüşmeler olumlu devam ediyor

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara değinerek önemli açıklamalarda bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesi ile Rusya arasında yapılan kredi görüşmelerine de değindi. Lukaşenko en temel konunun ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Ekonomi iyiyse her şey yolunda olur. Eğer ekonominiz kötüyse bir ideolojiye boyun eğersiniz, barış ve güvenlik konusunda da güven sorunları çıkar. Her zaman söyledim en temel görevimiz ekonomi. Asıl sorunumuz ve endişemiz ekonomi" dedi.

Belarus'un dış borçları ve Rusya ile 1 milyar dolarlık kredi görüşmelerine de değinen Lukaşenko, "Hükümetler arasında bu konuyla ilgili istişareler sürüyor. Şu ana kadar istişarelerden olumlu sonuçlar alıyoruz" dedi.

Minsk'te protestolar devam ediyor

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaparken öte yandan Belarus'ta protestolar devam ediyor. Minsk'te dün gece 20'ye yakın kişinin gözaltına alındığı açıklanırken bugün ise yine üniversiteliler Minsk sokaklarında gösteri yaptı, 30'a yakın öğrenci gözaltına alındı. Belarus İnsan Hakları İzleme Komisyonu gözaltı sayılarının devam ettiğini ve bu sayıların daha da artabileceğini açıkladı. Ülkede muhalefet gösterilere devam edeceğini açıklarken Lukaşenko destekçileri ise küçük gruplar halinde mitingler yapıyor. - MİNSK

Aleksandr Lukaşenko, Ekonomi, Belarus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus lideri Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı - Son Dakika


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