Belarus lideri Lukaşenko yemin töreninde meydan okudu - Son Dakika

Belarus lideri Lukaşenko yemin töreninde meydan okudu

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, seçimlerin ardından düzenlenen gizli yemin töreninde yine karşıtlarına meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

Belarus lideri Lukaşenko yemin töreninde meydan okudu, System.String[]

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, seçimlerin ardından düzenlenen gizli yemin töreninde yine karşıtlarına meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko yüzde 80.1 oy oranıyla kazanmasının ardından muhalefet, seçimlere hile karıştığını gerekçe göstererek protestolara başladı. Şiddete dönüşen protesto gösterileri devam ederken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün düzenlenen gizli törenle başkanlık yemini etti. Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Sarayı'nda önde gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bilim insanları, sanatçılar ve sporcuların katıldığı yaklaşık 300 kişinin karşısında Belarus Anayasası üzerine el basarak yemin eden Lukaşenko, törenin ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Belarus halkının yaşanan karmaşık dönemde yanında bulunduğunu ve birçok soruna göğüs gerdiğini ifade eden Lukaşenko, "Belarusluları bir kenara bırakamazdım. Bunu yapamam. Sadece siyasi tercihlerini değil aynı zamanda kendi kaderlerini, çocuklarının geleceğini devletin politikasına bağlayan, ülkeye ve halka bağlı kalan kişileri Belarus için böylesine zor bir dönemde terk etme hakkım yok. Onlar, pandemi tehdidine kahramanca karşı koyan, en iyi mesleki ve insani niteliklerini sergileyen, toplumun ayrıştığı dönemde aklıselimi koruyan kişiler. Devlet görevlileri ve üniformalı kişiler kararlılık, cesaret ve sağlamlık ortaya koydu" dedi.

Belarus'ta renkli devrimlere izin vermedik

Lukaşenko konuşmasında daha önce Gürcistan ve Ukrayna'da gerçekleştirilen ayaklanma ve iktidar değişikliklerinin yöntemine atıfta bulunarak, "Belarus iktidarının gücünün, iktidara olan güvenin temelinde, en zor zamanlarda bile sosyal politikadan, sosyal devletten vazgeçmememiz yatıyor. Emeklilerin, çok çocuklu ailelerin, toplumun sosyal bakımdan kırılgan kesimlerinin desteklenmesi, her halükarda Belarus'un kartviziti olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Lukaşenko ülkesine dış müdahalelerin gerçekleştirilerek, Belarus halkının bu gibi girişimlere engel olduğunu söylerken muhalefet üyelerinin bu konuda hala durumun ciddiyetinin farkına varmadığını söyledi.

Güçlü ordu ve Rusya vurgusu

Seçimlerin ardından Batılı ülkelere ve ülkedeki muhalefet hareketlerine karşı duran ve sadece Rusya'dan destek alan Aleksandr Lukaşenko törende Rusya ile ilgili önemli ifadeler kullanarak, "Bizim güçlü ve nitelikli bir ordumuz var. Ama en önemlisi bizim birkaç nesli yurtsever olarak kendi saflarımızda yetiştirmemizdir. Bugün Rus kardeşlerimiz ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biri olduğumuzu gösterdik. Bugün bu bağımsızlık topraklarda ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tatbikat yapılıyor. Aynı zamanda Belarus'ta ve Rusya'da yine eşi benzeri görülmemiş tatbikatlar sürüyor. Bu tatbikatların öncesinde hiç yeni silahlar kullanılmamıştı. Herkese sınırlarımızın iyi korunduğunu göstermek için batı sınırı hattı boyunca Tu-160 stratejik füze taşıyıcılar ile uçuşlar yapılıyor" dedi. Lukaşenko konuşmasını "Komşu ülkeler Polonya, Litvanya ve batılı ülkelere gözdağı verdi. Lukaşenko sözlerini ise 'Çok yaşa Belarus' diyerek sonlandırdı. - MİNSK

Aleksandr Lukaşenko, Muhalefet, Belarus, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus lideri Lukaşenko yemin töreninde meydan okudu - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Çiftin kavgasının kan davasına döndüğü olayda mahkeme kararını verdi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı         
21:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 21:06:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus lideri Lukaşenko yemin töreninde meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei