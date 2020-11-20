Belarus liderinden ABD'ye Minsk karşıtı çalışma tepkisi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus istihbarat servislerinin Kiev ile Varşova'da Minsk karşıtı çalışmalar yürüten ABD istihbarat merkezleri tespit ettiğini söyledi.

Belarus resmi haber ajansı BelTA' nın aktardığı habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dünyanın en büyük istihbarat servislerinin Belarus'a karşı çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.Lukaşenko, ABD istihbaratını hedef göstererek, " ABD, Varşova yakınlarında bir merkez kurmuşlardı, şimdi de Kiev'de kurdular. Rusya ve Belarus istihbarat servisleri birlikte çalışarak bu merkezleri tespit etti. Orada bir tane bile Polonyalı bulunmuyor. Hepsi akıllı, yetenekli ve ehliyetli ABD'liler" diye konuştu. Lukaşenko, ABD'nin teknoloji kullanarak tüm gezegeni karıştırdığını ve diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Belarus'a karşı yürütülen çabaların başarılı olmayacağını vurguladı.