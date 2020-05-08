Belarus Ligi'nde 8. maç haftasını açıyoruz! Günün iddaa bankosu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Belarus Ligi'nde 8. maç haftasını açıyoruz! Günün iddaa bankosu... - Son Dakika Spor

Belarus Ligi'nde 8. maç haftasını açıyoruz! Günün iddaa bankosu...

6 saat önce

Bu bir ilandırSLUTSK - ENERGETIK BGUİlk 7 maç sonunda 16 puanla zirvede yer alan Slutsk'ta sol bek Roman Krivulkin'in sakatlığı sürüyor.

Belarus Ligi'nde 8. maç haftasını açıyoruz! Günün iddaa bankosu..., System.String[]

Bu bir ilandır


SLUTSK - ENERGETIK BGU


İlk 7 maç sonunda 16 puanla zirvede yer alan Slutsk'ta sol bek Roman Krivulkin'in sakatlığı sürüyor.


2-1 kazandıkları Dinamo Minsk deplasmanında ilk yarı bitmeden kenara gelen sağ açık Evgeni Veljko'nun durumu ise maç saati netleşecek.


3 maç üst üste kazanıp sezona başlayarak herkesi şaşırten Energetik-BGU ise, sonrasındaki 3 maçı kaybederek bir kez daha bizlere şaşkınlığa uğratmıştı. Smolevichi deplasmanında Jasur Yakhshiboev'in 1 gol 1 asistlik performansıyla yeniden 3 puanla tanıştılar ve uzun bir aradan sonra 4. sıraya kadar tırmandılar.


Savunma kurgusunda önemli yeri olan Aleksandr Svirepa ile sağ bek Dmitri Girs cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Son maçalrda 4'lü savunmayı tercih eden TD Vladimir Belyavski, yeniden sezon başındaki 3'lü düzene geçebilir.


GORODEJA - FC MINSK


Geçtiğimiz hafta, Rukh Brest deplasmanında 90+1'de 1 puana razı olan Gorodeja'da orta sahadan Artem Volovich ve Yuri Volovik'in sakatlıkları sürüyor.


Koronavirüs dolayıyla ailesinin yanına Rusya'ya giden 23 yaşındaki forvet Artem Arkhipov, uçuş yasağı dolayısıyla yaklaşık 1 aydır ülke dışında, dönemedi. Bir kez daha kadroda olmayacak.


Sezona 2 galibiyetle başlayan FC Minsk ise, geçtiğimiz hafta evinde Zhodino bozgununa uğradı, 5-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle birlikte son 5 maçın 4'ünde sahadan boynu bükü ayrılmış oldular.


Ön liberoda oynamasına rağmen 3 gollük katkısı (2 gol - 1 asist) olan Oleksandr Vasiliev'in iyileştiği bilgisi geçildi. Kararı maç saati TD Andrey Razin verecek.


Slutsk'ın ligdeki son 3 maçında 2.5 gol barajı aşıldı.




Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:33 

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