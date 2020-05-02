Belarus Ligi'nde iddaacıların dikkatini çeken istatistik! Son 10 maçın...

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FC MINSK - ZHODINO

Son olarak Slavia Mozyr deplasmanında 3-1 kazanan FC Minsk, puanını 9'a yükseltti ancak maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Vladislav Nasibulin ile maç esnasında kenara gelen Antom Shramchenko'nun durumları şüpheli.

TD Andrey Razin, bu sezon 3 gole katkı veren (2 gol - 1 asist) Roman Gribovskiy ile gol aramaya devam edecektir.

Zhodino ise Rukh Brest ile yenişememişti. 0-0 biten maçla birlikte son 3 maçtır kalelerini gole kapatmış oldular.

Sağ açık Ilya Kukharchik henüz iyileşmedi, orta sahadan Yuri Pavlyukovets'in durumu maç saati netlik kazanacak.

%14'lük kesim maçta beraberlik bekliyor.

Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!