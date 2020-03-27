Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında...

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TORPEDO ZHODINO - BELSHINA



Soligorsk deplasmanında 90+1'de Gabriel Ramos'un golüyle kazanan Torpedo Zhodino, ikinci haftanın açılış maçında, Torpedo Stadı'nda Belshina'yı konuk edecek.



Geçtiğimiz sezonun sonunu iyi bitiremeyen Torpedo Zhodino, yeni sezona da kupada Soligorsk yenilgileriyle başlamıştı ama Brezilyalı kanat oyuncusunun şık golüyle sezona 3 puanla "merhaba" dediler.



Belarus'un en üst ligi olarak adlandırılan Vysshaya Liga'ya bu sezon yükselen Belshina ise ilk yarısını 1-0 önde kapattığı FC Minsk mücadelesini, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti ve kalite olarak bu ligin altında olduklarını hatırlattı.



Federasyon tarafından takıma verilen transfer yasağı sonrası kadrosuna sadece "bedelsiz" oyuncular katabildi. Tecrübeli forvet Leonid Kovel de bunlardan biri ve 3-1 kaybedilen maçta takımın tek golünün de sahibiydi...



1 Ekim 2016'dan sonra ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecekler.



İki takımın arasında oynanan son 4 maçın 3'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.



Alt ligi (Pershaya) geçtiğimiz sezon şampiyon olarak noktalayan Belshina, deplasmanda oynadığı son 15 resmi maçta yenilgi yüzü görememişti.



Üyelerin %32'den fazlası ev sahibi ekibin galibiyetine güveniyor.



Ligin ilk haftasında kendi evinde Minsk'e 3-1 mağlup olan Belshina, savunma anlamında da kötü bir performans sergilemişti. Torpedo Zhodino deplasmanında da savunma zaafları sebebiyle zorlu anlar yaşayacaklarını düşünüyorum.



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