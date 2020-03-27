Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında... - Son Dakika
Son Dakika Spor Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında... - Son Dakika Spor

Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında...

6 saat önce

Bu bir ilandırTORPEDO ZHODINO - BELSHINASoligorsk deplasmanında 90+1'de Gabriel Ramos'un golüyle kazanan Torpedo Zhodino, ikinci haftanın açılış maçında, Torpedo Stadı'nda Belshina'yı konuk edecek.

Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında..., System.String[]

Bu bir ilandır


TORPEDO ZHODINO - BELSHINA


Soligorsk deplasmanında 90+1'de Gabriel Ramos'un golüyle kazanan Torpedo Zhodino, ikinci haftanın açılış maçında, Torpedo Stadı'nda Belshina'yı konuk edecek.


Geçtiğimiz sezonun sonunu iyi bitiremeyen Torpedo Zhodino, yeni sezona da kupada Soligorsk yenilgileriyle başlamıştı ama Brezilyalı kanat oyuncusunun şık golüyle sezona 3 puanla "merhaba" dediler.


Belarus'un en üst ligi olarak adlandırılan Vysshaya Liga'ya bu sezon yükselen Belshina ise ilk yarısını 1-0 önde kapattığı FC Minsk mücadelesini, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti ve kalite olarak bu ligin altında olduklarını hatırlattı.


Federasyon tarafından takıma verilen transfer yasağı sonrası kadrosuna sadece "bedelsiz" oyuncular katabildi. Tecrübeli forvet Leonid Kovel de bunlardan biri ve 3-1 kaybedilen maçta takımın tek golünün de sahibiydi...


1 Ekim 2016'dan sonra ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecekler.


İki takımın arasında oynanan son 4 maçın 3'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.


Alt ligi (Pershaya) geçtiğimiz sezon şampiyon olarak noktalayan Belshina, deplasmanda oynadığı son 15 resmi maçta yenilgi yüzü görememişti.


Üyelerin %32'den fazlası ev sahibi ekibin galibiyetine güveniyor.


Ligin ilk haftasında kendi evinde Minsk'e 3-1 mağlup olan Belshina, savunma anlamında da kötü bir performans sergilemişti. Torpedo Zhodino deplasmanında da savunma zaafları sebebiyle zorlu anlar yaşayacaklarını düşünüyorum.


Andrei Arshavin'den koronavirüse karşı uyarılar! İzleyelim...


Belarus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43 

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