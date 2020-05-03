Belarus Ligi'nin son şampiyonu Brest çıkış arıyor! Belshina'ya karşı iddaa oranı...

Bu bir ilandırBELSHINA - BRESTSlutsk karşısında 2-0'dan 2-2'yi bulan Belshina, sağ bek Nikita Rochev'in 85'te gördüğü kırmızı kartı sonrası rakibin sol açığı Umar Muhammed Bala'nın 88'deki golüyle 3-2 kaybetti.

Bu bir ilandır

BELSHINA - BREST

Slutsk karşısında 2-0'dan 2-2'yi bulan Belshina, sağ bek Nikita Rochev'in 85'te gördüğü kırmızı kartı sonrası rakibin sol açığı Umar Muhammed Bala'nın 88'deki golüyle 3-2 kaybetti.

Cezalı Rochev dışında, son maç sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Anton Novik'in de Brest'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Hafta arası kupa yarı final rövanşında Soligorsk'a 4-2 kaybeden Brest, ilk maçı 2-0 kazandığı için "deplasman golü kuralı" ile adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Vitebsk maçında (5. hafta) kırmızı kart gören stoper Yevhen Khacheridi'nin cezası sürüyor. Çapraz bağları kopan Elis Bakaj uzun süre takımdan ayrı kalacak. Hafta arası kupa maçında dinlendirilen Maxim Vitus'un durumu maç saati netlik kazanacak.

Son şampiyon Brest son 4 lig maçının 3'ünü, son 6 resmi maçının ise 4'ünü kaybetti!

%26'lık kesim bu zorlu maçta her iki takımdan da gol bekliyor...

Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!







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