Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır



DIN. MINSK - SLUTSK



Dinamo Minsk'in 3-1 kazandığı Smolevichi deplasmanında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Artem Sukhotsky'nin durumu maç saatinde belli olacak.



Son 4 maçta oynamayan Jun-Young Kim'in de henüz iyileşmediği ve Slutsk karşısında riske edilmeyeceği söyleniyor.



İlk 6 maç sonunda zirvede bulunan Slutsk'ta ise Belshina maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Denis Obrazov yeniden kadroda.



4 maçlık yenilmezlik serisinde (3 galibiyet - 1 beraberlik) forma giyemeyen sol bek Roman Krivulkin için son kararı TD Vitali Pavlov verecek. Sol taraf son maçlarda "Anyukevich & Trubilo" ikilisine emanet...



İki takım arasında Dinamo Minsk ev sahipliğinde oynanan son 6 maçta Slutsk, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ama Slutsk'ın ligdeki son 3 deplasman maçını kazandığını da unutmayalım...



%20'lik kesim ev sahibine güveniyor...



Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!











