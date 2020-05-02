Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor

Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

25 dakika önce

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Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

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DIN. MINSK - SLUTSK


Dinamo Minsk'in 3-1 kazandığı Smolevichi deplasmanında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Artem Sukhotsky'nin durumu maç saatinde belli olacak.


Son 4 maçta oynamayan Jun-Young Kim'in de henüz iyileşmediği ve Slutsk karşısında riske edilmeyeceği söyleniyor.


İlk 6 maç sonunda zirvede bulunan Slutsk'ta ise Belshina maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Denis Obrazov yeniden kadroda.


4 maçlık yenilmezlik serisinde (3 galibiyet - 1 beraberlik) forma giyemeyen sol bek Roman Krivulkin için son kararı TD Vitali Pavlov verecek. Sol taraf son maçlarda "Anyukevich & Trubilo" ikilisine emanet...


İki takım arasında Dinamo Minsk ev sahipliğinde oynanan son 6 maçta Slutsk, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ama Slutsk'ın ligdeki son 3 deplasman maçını kazandığını da unutmayalım...


%20'lik kesim ev sahibine güveniyor...


Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!




Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 08:55 

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