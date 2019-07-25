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Belarus Müsteşarını vuran zanlı intihar etti

1 saat önce

Belarus Müsteşarı'na silahlı saldırıda bulunarak intihar eden zanlının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Belarus Müsteşarını vuran zanlı intihar etti, System.String[]
Belarus Müsteşarı'na silahlı saldırıda bulunarak intihar eden zanlının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet bulunan Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırıda bulunan emekli albay Mehmet Bayram, olayın ardından aynı tabanca ile intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de Poganshev'e ilk müdahalesini yaparak ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra intihar eden Bayram'ın bulunduğu eve giden sağlık ekipleri Bayram'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerin ilk incelemelerine göre hayatını kaybettiği tespit edilen Bayram'ın cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Suç mahallinde araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Adli Tıp, Belarus, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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