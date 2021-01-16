Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti - Son Dakika

Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti

16.01.2021 10:47
Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti, System.String[]

Genel tasarımcısı ve yüklenicisi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü olan Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'nci güç ünitesi, 12 Ocak saat 19.57'de ilk kez nominal güç kapasitesi seviyesine ulaştı.

Genel tasarımcısı ve yüklenicisi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü olan Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'nci güç ünitesi, 12 Ocak saat 19.57'de ilk kez nominal güç kapasitesi seviyesine ulaştı.

Gelişmiş 3+ nesil VVER-1200 reaktörüyle donatılmış Belarus NGS'nin yapımını üstlenen ASE EC A.Ş.'nin Başkan Yardımcısı ve İnşaat Projesi Direktörü Vitaly Polyanin, "Herhangi bir nükleer güç ünitesinin deneysel-endüstriyel operasyon aşamasında yüzde 100 güç kapasitesine ulaşmaya başlaması en önemli olaydır. Sistemlerin ve ekipmanların gerçek parametrelerinin ve özelliklerinin tasarım değerlerine uygunluğu onaylandıktan sonra güç ünitesi ticari işletmeye alınacaktır" dedi.

Belarus NGS'yi çalıştırma işlemi, VVER-1200 3+ nesil reaktörleriyle donatılmış 1'nci güç ünitesindeki reaktör çekirdeğine 7 Ağustos 2020 tarihinde taze nükleer yakıt demetlerinin yüklenmesiyle başladı. 11 Ekim'de ise reaktör ilk kritik seviyesine ulaştı. 3 Kasım'da Belarus Cumhuriyeti'nin elektrik şebekesine bağlanan santralde, 22 Aralık tarihinde de güç ünitesine ait deneysel-endüstriyel operasyon aşaması başladı.

Belarus NGS, Belarus Cumhuriyeti'nde bulunan Ostrovets'de, toplam kapasitesi 2400 MW (MegaWatt) olan 2 adet VVER-1200 reaktörle donatılarak inşa ediliyor. Belarus'taki ilk nükleer güç santrali olan Belarus NGS'de, uluslararası güvenlik standartlarına ve Uluslararası Nükleer Enerji Ajansının (IAEA) tavsiyelerine uygun olan 3+ nesil Rus tasarımı kullanılıyor.

Belarus NGS'nin 1'nci ünitesi, Rusya dışında inşa edilen ve Rus tasarımı 3+ nesil reaktör teknolojisine sahip olan ilk ünite olma özelliğini taşıyor. Rusya'da başarıyla çalışan aynı tipte 3 adet güç ünitesi bulunuyor. Bu ünitelerden ikisi Novovoronej NGS'de, diğeri ise Leningrad NGS'de yer alıyor. Rus tasarımı dördüncü 3+ nesil güç ünitesi olan Leningrad NGS'nin 6'ıncı ünitesi, yüzde 100 kapasiteye 3 Ocak 2021'de ulaştı.

(İHA)

Nükleer Güç, Nükleer, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi         
08:22
Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı         
07:55
Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi         
03:20
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 11:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei