Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko , 10 Eylül 'de, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birliğin oluşturulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belarus: Ortak askeri grup kapsamındaki Rus askerleri Belarus'a geldi - Son Dakika

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