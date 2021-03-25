Belarus-Polonya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor - Son Dakika

Belarus ile Polonya arasında baş gösteren diplomatları karşılıklı geri gönderme krizi daha da derinleşti. Belarus Polonyalılar Birliği Başkanı Andzelika Borys 15 günlük hapis cezasına çarptırılırken, Polonya ise kararı veren Belaruslu hakime Polonya'ya giriş yasağı getirdi.

Belarus ile Polonya arasında baş gösteren diplomatları karşılıklı geri gönderme krizi daha da derinleşti. Diplomatik kriz 9 Mart'ta Belarus'un Polonya'nın Brest Konsolosu Jerzy Timofiejuk'u "istenmeyen kişi" ilan etmesiyle başlamıştı. Belarus'un, Timofiejuk'u 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın doğusunda ikamet etmekte olan Belaruslu azınlığa mensup onlarca kişiyi öldürdükleri belirtilen "Lanetli Askerler" anma programına katıldığı gerekçesiyle sınır dışı etmesinin ardından, iki ülke karşılıklı olarak olarak 3'er diplomatı sınır dışı etmişti.

Minsk- Varşova hattında bir süredir devam eden gerilim geçtiğimiz Salı günü Belarus Polonyalılar Birliği Başkanı Andzelika Borys'in Grodno kentinde gözaltına alınmasıyla daha da tırmandı. Borys dün çıkarıldığı mahkemede halkı nefrete teşvik ettiği gerekçesiyle 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bugün ise Belarus Polonyalılar Birliği'nin Grodno, Lida ve Wolkowysk kentlerindeki bürolarında arama yapan Belarus polisi, Polonyalı gazeteci, aktivist Andrzej Poczobut ile Lida ve Wolkowys şubelerinin direktörleri Irena Biernacka ile Maria Tiszkowska'yı gözaltına aldı.

19 ülkeden Belarus'taki ihlalleri izleme platformu

Yaşanan gözaltıları Avrupa Birliği Konseyi toplantısında gündeme getiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus'taki Polonyalı azınlığın fiilen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejimi tarafından rehin alındığını ifade etti. Yine aynı saatlerde Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk da Belarus Polonyalılar Birliği Başkanı Andzelika Borys'i tutuklayan Belaruslu hakime süresiz olarak Polonya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ise, Polonya'nın da aralarında bulunduğu 19 ülkenin Belarus'ta meydana gelen insan hakları ihlallerini kayıt altına alacak "International Accountability Platform for Belarus" isimli bir platform oluşturulduğunu duyurdu. Platformda yer alan ülkeler arasında ise, Avusturya, Belçika, Çekya, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Polonya, Litvanya, Letonya, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İsviçre, İngiltere ve ABD bulunuyor. - VARŞOVA