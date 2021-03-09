Belarus, Polonya Konsolosu Timofiejuk'u "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Belarus, Polonya'nın Brest Konsolosu Jerzy Timofiejuk'u "istenmeyen kişi" ilan ederek, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Belarus Dışişleri Bakanlığı gerekçe olarak Timofiejuk'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın doğusunda ikamet etmekte olan Belaruslu azınlığa mensup onlarca kişiyi öldürdükleri belirtilen "Lanetli Askerler" anma programına katılmasını gösterdi.

Belarus, Polonya'nın Brest Konsolosu Jerzy Timofiejuk'u "istenmeyen kişi" ilan ederek 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istedi. Polonya'nın Minsk'teki Maslahatgüzarı Marcin Wojciechowski'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota veren Belaruslu yetkililer, Timofiejuk'un 28 Şubat'ta Polonyalı hükümet dışı kuruluşlar tarafından tertip edilen "Lanetli Askerler" anma programına katılmasını protesto etti.

Polonyalı temsilcinin söz konusu programa katılarak uluslararası hukuk kurallarını, bilhassa diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Konvansiyonu'nu ihlal ettiğini belirten Belarus Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir de açıklama yayınladı. Belarus'un ülkesindeki yabancı diplomatların kendi azınlıklarıyla ortak çalışmalar yürütme olanağını hiçbir zaman sorun haline getirmediği ancak Belarus'ta etnik, milliyetçi, dini yahut benzer türden diğer toplumsal düşmanlıkları kışkırtmanın suç olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belarus'un 'Lanetli Askerler' konusundaki tutumu nettir. Savaş suçlularının kahramanlaştırılması, Belarus ulusunun soykırımının alaycı bir biçimde haklı gösterilmeye çalışılması, Polonya tarafının Nazizmin kahramanlaştırılmasını önleme yükümlülüğünü ciddi bir biçimde ihlal etmesi kabul edilemez" denildi.

Belarus'un Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararının ardından açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ise, Belarus'un haksız kararı karşısında Polonya'nın hızlı bir biçimde uygun bir karşılık vereceğini vurguladı.

Lanetli Askerler kimdir?

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren antikomünist silahlı yeraltı örgütlerinden biri olan "Lanetli Askerler" (Zolnierze Wykleci) günümüzde, Polonyalı aşırı sağcılar tarafından kahraman olarak görülüyor. Aralarında bilim adamlarının da bulunduğu bazı çevreler ise söz konusu oluşumun Polonya'daki komünistler kadar, Yahudileri, diğer etnik ve dini azınlıkları da hedef aldığını belirtiyor. Belarus'un bugünkü tepkisi ise kod adı Bury olan Romuald Adam Rajs'ın komutanlığındaki "Lanetli Askerlerin" 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'nın doğusunda ikamet etmekte olan Belaruslu azınlığa mensup onlarca kişiyi öldürmesinden kaynaklanıyor. - VARŞOVA