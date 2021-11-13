Belarus-Polonya sınırında düzensiz göçmen krizi - Sınır geçişleri kapatıldı - Son Dakika

Sınıra giden kara yolunun polis tarafından kapatılması

Gelen araçların güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmesi

AA muhabirinin anonsu

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor. Polis ve asker sınır kapısına yaklaşık 4 kilometre mesafede kurduğu kontrol noktasında gazetecilerin ve aktivistlerin geçişlerine izin vermiyor. Kontrol noktasında sınır bölgesine giden ve dönen bütün araçlar kontrol ediliyor.