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Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor - Son Dakika

Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor

24.11.2021 17:55
Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor

Belarus-Polonya sınır boyunda Avrupa'ya göçme arayışında olanlarla Polonya güvenlik güçleri arasında gerginlik sürerken, 2 bin civarındaki kişinin sınır bölgesinde beklediği kapalı alanda yardım çalışmaları devam ediyor.

Belarus- Polonya sınır boyunda Avrupa'ya göçme arayışında olanlarla Polonya güvenlik güçleri arasında gerginlik sürerken, 2 bin civarındaki kişinin sınır bölgesinde beklediği kapalı alanda yardım çalışmaları devam ediyor.

Çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen gruplar, bu ülkenin sınır boylarında Avrupa Birliği (AB) sınırlarına Polonya üzerinden girmeye çalışıyor.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden bir video ile yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırında durumun gergin olduğu belirtilerek, Polonya güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışanlara biber gazıyla müdahale etmeye devam ettiği aktarıldı.

Gece Belarus-Polonya sınırına 2 göçmenin mülteci statüsü ile ilgili bilgi almak için yaklaştığı aktarılan açıklamada, bu esnada hiçbir agresif davranış göstermeyen ve barışçıl çağrılarda bulunan bu kişilere Polonya güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı belirtildi.

Bir diğer olayın ise yine gece yarısı yaşandığı ifade edilen açıklamada, AB sınırlarına Polonya üzerinden girmek isteyen bir gruba Polonya güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş ederek müdahalede bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Belarus güvenlik güçlerinin olası provokasyonların bastırılması için bölgeyi kapattığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Belarus hükümetinin ayırdığı geçici kapalı alanda göçmenlere insani yardımlar devam ediyor.

Belarus Kadınlar Birliği, kapalı alanda yaşayanlar için Belarus halkının yardımlarıyla sağlanan 1500 civarında elbise dağıttı.

Lojistik merkezinin yakınında bulunan ormanlık alanda Belarus ordusu tarafından kurulan askeri banyo kullanıma girdi.

Uzun süredir yıkanamayan göçmenler arasında önce kadın ve çocuklar, sağlık kontrolleri yapılarak gruplar halinde banyoya alındı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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Güvenlik güçleri, Avrupa Birliği, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor - Son Dakika
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