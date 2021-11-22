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Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor - Son Dakika

Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor

22.11.2021 18:15
Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki yaklaşık 2 bin kişi, sınır bölgesindeki kapalı alanda zorlu yaşam şartları altında bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki yaklaşık 2 bin kişi, sınır bölgesindeki kapalı alanda zorlu yaşam şartları altında bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kalan göçmenlere uluslararası yardım organizasyonların temsilcileri ziyaretlerde bulunuyor. Kapalı alandaki şartlar artan insani gereksinimler nedeniyle her geçen gün zorlaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, göçmenlerin yaşadığı alanda incelemelerde bulundu, bazı göçmenlerle konuştu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kluge'nin görüştüğü göçmenler ülkelerine dönmek istemediklerini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçme niyetinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Kluge, kronik hastalıklarla mücadele etmek için göçmenlere ilaç ve malzeme sağlayacaklarını belirterek, kampa göçmenlerin içinde bulunduğu koşulları ve neye ihtiyacı olduğunu değerlendirmek için geldiğini dile getirdi.

Göçmenlerin bulunduğu barınma merkezinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirten Kluge, "Bunun yapılmasına yardımcı olacak birkaç şey var. Bunların arasında kapalı alanda maske kullanılması ve aşı yapılması. İnsanları aşıya ikna etmek gerekiyor. Binaların havalandırılması önemli bir faktör. Bir diğer alan ise, üzerinde çalıştığımız yeni tedavi protokolleri." dedi.

Bölgedeki organizasyona yardımcı olan Belarus Cumhuriyet Konseyi Senatörü Viktor Liskoviç ise göçmenlerin bulunduğu alanda Kovid-19 salgını olmadığını bildirdi. Liskoviç, "Bugün hastanede bir kişi Kovid-19 enfeksiyonu ile tedavi görüyor." diye konuştu.

Göçmenlerin genelde Kovid-19 aşısı yaptırarak Belarus'a geldiğini kaydeden Liskoviç, aşı olmayanlar için de aşı noktası oluşturduklarını dile getirdi. Liskoviç, hasta olanların genelde soğuk hava şartlarına bağlı olarak rahatsızlandığını aktardı.

Ayrıca Liskoviç, göçmenlerin arasında 22 hamile bulunduğuna dikkati çekti.

AA muhabirinin göçmenler için banyo kurulup kurulmayacağı ile ilgili sorusunu da cevaplayan Liskoviç, "Göçmenlerin yıkanması için banyo kurulmasını düşünüyoruz. Belarus ordusunun banyo kompleksinin kurulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 53 ton gıda yardımı

Belarus Kızılhaçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov, kapalı alanda bekleyen göçmenleri hava şartlarının etkilemeyeceğini kaydederek, "Bugüne kadar 53 bin ton civarında gıda yardımı dağıtıldı. Süt ve su bunlara ilave. Her gün sivil toplum kuruluşları yardım ediyor. Firmalar ve bütün Belarus yardım gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

AB'nin vadettiği 700 bin avroluk yardım yapılmadı

Öte yandan Grodno Bölgesi Valisi Vladimir Karanik, göçmenlere önce Belarus halkının ve yardım kuruluşlarının yardım ettiğini hatırlatarak, AB'den şu ana kadar göçmenlere insani yardım organizasyonu için vadedilen paradan henüz tek bir avro bile alınmadığı söyledi.

Göçmenlere yaşam koşulları sağlayabilmek için finans desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Karanik, "AB'nin göçmenlere 700 bin avro ayırdığı açıklandı. Ama şu ana tek bir avro veya tek bir dolar bile uluslararası yardım görmedik." diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan uluslararası organizasyonlara tepki

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev ve Grodno Valisi Karanik ile Belarus-Polonya sınırındaki durum ile ilgili toplantı yaptı.

Lukaşenko, toplantı esnasında yaptığı konuşmada sınırdaki durumu görmeleri için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonların temsilcilerine izin verdiklerini hatırlatarak, bu örgütlerin geldikleri kampta göçmenlere yardım değil kendi reklamlarını yaptıklarını söyledi.

Lukaşenko, "Neden göçmenler üzerinden reklam yapıyorlar? Eğer buraya geldiyseniz göçmenlere yardım edin. Eğer insani koridor oluşturamıyorsanız, neden oluşturamadığınızı söyleyin. Eğer geldiyseniz somut bir yardım yapamıyorsanız, o zaman güle güle. Polonya tarafına gitsinler. Polonya tarafından bu mesele ile uğraşsınlar. Biz bu insanlar için kendimiz düzenlememizi yaparız." ifadelerini kullandı.

"AB'den göçmenlerle ilgili haber yok"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde Belarus-Polonya sınırındaki sayıları iki bin civarındaki göçmenlerin AB ülkelerine özellikle Almanya'ya alınmasını istediğini anımsatan Lukaşenko, AB'den cevap beklediğini bildirdi.

Lukaşenko, "Merkel bana bu sorunu AB seviyesinde inceleceğine söz verdi. Ancak incelemiyorlar bile. Merkel AB'de belirlenen muhatap kişilerle ilgili söz verdi. Muhatap kişiler (Belarus ile) iletişime bile geçmiyor. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey arıyor, ona iş gezisindeyiz diyorlar." dedi.

Ayrıca Lukaşenko, Almanya'nın bu göçmenleri almaması halinde kendilerinin ilgileneceğini, ancak Almanya'ya bu insanları almaları için ısrar etmek zorunda olduklarını söyledi.

Polonya sınırı önündeki kamp yerleri temizlendi

Belarus Devlet Sınır Komitesi yetkilileri, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya geçmeyi amaçlayan göçmenlerin günlerce bekledikten sonra terk ettiği sınır boyundaki durumu basın mensuplarına gösterdi.

Belarus tarafındaki alan düzenlenerek temizlenirken, Polonya tarafında sınır muhafızlarının yoğun güvenlik önlemi altında bekleyişini sürdürdüğü görüldü.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Avrupa Birliği, Almanya, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus-Polonya sınırındaki 2 bin kişi zorlu yaşam şartları altında bekliyor - Son Dakika
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