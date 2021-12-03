Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı - Son Dakika

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı
03.12.2021 20:42
Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.
Belarus- Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda günlerini geçiriyor. Kamptaki çocuklar için gönüllü sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan kışlık giysiler dağıtıldı.
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