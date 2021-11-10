Üye Girişi
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor - Son Dakika

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

10.11.2021 16:36
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan gruplar bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan gruplar bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin bekleyişi üçüncü gününe girdi.

Soğuk hava koşullarına rağmen sınır boyunda çadırlarda geceyi geçiren bu kişilerin her geçen gün gıda, su, sağlık ve hijyen ihtiyaçları da arttı.

Yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor

Ellerindeki gıda ve su stokları azalan bu kimselere başta Kızılhaç olmak üzere bazı yardım kuruluşları yiyecek ve içecek yardımı yapmaya başladı. Grodno şehir yönetimi bölgeye su tankerleri gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oradaki insanların mağduriyetine karşılık "Belarus halkının yardımsever" olduğunu söylemesi üzerine toplumda tanınan bazı kimseler bölgeye kışlık elbise, battaniye, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara yönelik kampanyalar başlattı.

Çocuk ve kadınlardan oluşan, Belarus makamlarına göre sayıları 2 bini bulan bu kişiler arasından büyük bir grubun gece yarısı Polonya sınırını geçtiği belirtilirken, bunlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince Belarus tarafına geri gönderildiği, diğerlerinin ise arandığı ifade edildi.

Polonya güvenlik önlemlerini artırdı

Daha sonra Polonya Savunma Bakanlığınca bu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu olaylar üzerine Polonyalı yetkililer sınır boyunda güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınırdan geçmeye çalışanlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince yaralandığını ve Belarus'un yaralılara tıbbi yardım sağladığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin sınırdaki gruplara karşı silah kullandığı ve kafalarının üzerinden ateş açtığı belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla kişinin üç gündür düşük sıcaklıklarda yerde yatıp uyuduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin gıda, su ve ilaca muhtaç durumda olduğu ifade edildi.

Belarus, sınırda gerilimin tırmandığını duyurdu

Belarus Devlet Sınır Komitesinin açıklamasında, "Şu anda Belarus-Polonya sınırında gerilim tırmanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı da Rusya ve Belarus'a ait savaş uçaklarının bugün ortak bir devriye uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rusya ve Belarus'a ait uçaklar bundan sonra sınırda düzenli bir şekilde ortak uçuşlar gerçekleştirecek. Bunlar, hem havada hem de karada ortaya çıkan duruma yeterli şekilde yanıt vermeye yönelik önlemlerdir." açıklamasında bulundu.

Belarus basını Batı'yı suçluyor

Belarus-Polonya sınırında yaşananlar Belarus basını ve kamuoyunda da yer aldı.

Segodnya Belarus gazetesi, "Bombalandılar, tanklarla vuruldular. Şimdi yine hedefteler" başlığı ile verdiği haberde, "Göçmenler cehennemden kaçmaya çalıştılar ama kendilerini cellatların elinde buldular. Polonya ordusu, polisi, sınır görevlileri kime karşı savaşmak için toplandı? AB sınırında dikenli tel duvarlar kime karşı yapıldı? Şimdi Belarus-Polonya sınırında 3 bin göçmen var. Bunlar Irak, Afganistan, Suriye vatandaşları. Bunların yarısı neredeyse kadın ve çocuk. Durum son derece gergin ve neredeyse felaket." ifadelerine yer verildi.

Brest Gazetesi ise Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'de göçmenlerin Avrupa'ya geçişini organize eden bir mafya oluşumunu açıklamasını manşetine çekti.

Televizyon kanalları da Lukaşenko'nun Polonya'yı ve Batı'yı suçlayıcı ifadeleriyle konuya geniş yer verdi.

Aleksandr Lukaşenko, Polonya, Belarus, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi 16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu
Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? 15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!

Son Dakika Haberleri
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
15:50 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı! Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı!         
16:32
72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
16:13
30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler         
16:07
Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!         
15:58
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement