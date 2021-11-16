Üye Girişi
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı - Son Dakika

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı

16.11.2021 22:06

Avrupa'ya geçmek için Belarus'un Polonya sınırında bekleyişini sürdüren göçmenlerden bazıları Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılarak geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa döndü.

Avrupa'ya geçmek için Belarus'un Polonya sınırında bekleyişini sürdüren göçmenlerden bazıları Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılarak geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa döndü. Bazıları ise sınır noktası yakınında kamp kurarken, bir grup da hazırlanan lojistik merkeze götürüldü.

Daha iyi yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine geçebilmek için Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehrinde yer alan Bruzgi sınır kapısına dayanan göçmenler, sınır geçiş noktasından ayrıldı. Polonya'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, Polonyalı güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesiyle karşılaşıp sınır bölgesinden ayrılan göçmenlerin bir bölümü, geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu. Bir grup ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla Grodno kentinde hazırlanan lojistik merkezine götürüldü.

BELARUS SINIRDAKİ OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya-Belarus sınırında yaşananlara yönelik inceleme başlattı. Komiteden yapılan ilk açıklamada, "Komşu devlet tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada mülteciler Belarus topraklarındaydı" denildi.

170 IRAKLI MÜLTECİ ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bazı göçmenler, Irak'ın Minsk Büyükelçiliği'ne müracaat ederek ülkelerine geri dönmek istedi. Buna göre 170 Iraklı mülteci ülkesine geri dönmek için büyükelçiliğe başvuruda bulundu. Başvuruları kabul eden Irak Büyükelçiliği 55 kişinin transit pasaportunu hazırladı. Geri dönmek için müracaat eden tüm göçmenlerin taleplerinin kabul edileceği öğrenilirken, göçmenlerin havayolu ile ülkelerine götürülmesi için çalışma başlatıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı

Polonya, Belarus, Mülteci, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş 22:09 Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi 22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı 22:04 Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı
Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi 21:06 Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok 20:26 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok 19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Son Dakika Haberleri
22:07 Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi
22:05 Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti
22:04 Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı
21:26 Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
21:19 Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı
21:06 Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi
20:41 Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti         
22:10
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı         
22:08
Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti         
22:06
Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu         
21:27
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti         
20:25
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 22:21:14. #1.12#
SON DAKİKA: Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement