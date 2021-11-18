Belarus-Polonya sınırındaki Iraklı göçmenlerden 400'ten fazlası Erbil'e vardı - Son Dakika

Avrupa'ya göçme arayışındayken Belarus- Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenlerden bir kısmını taşıyan uçak Uluslararası Erbil Havalimanı'na indi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden gün içinde yapılan açıklamada, Iraklı göçmenlerle Belarus'tan kalkacak uçağın bu akşam Erbil'e geleceği duyurulmuştu.

Belarus üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan yaklaşık 20 bin kişinin bir aydan uzun süredir mahsur kaldığı kaydedilen açıklamada, 460'tan fazla kişinin geri dönmek için kayıt yaptırdığı ve uçağın Irak ile IKBY'den 430 kişiyi taşıyacağı belirtilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf da Belarus-Polonya sınırında yer alan iki bölgedeki 8 kampta 571 Irak vatandaşının tespit edildiğini, gönüllü geri dönüş isteyenler için 18 Kasım'da bir sefer düzenleneceğini söylemişti.

IKBY: PKK, Belarus'a göç eden Kürtleri, karalama kampanyası için kullanıyor

IKBY Güvenlik Konseyi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Belarus'a göç eden Iraklı Kürtlerin, terör örgütü PKK ile kaçakçılar tarafından IKBY'yi karalamak amacıyla kullanıldığını belirtmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil de dün AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef bazı taraflarda bu insanları Avrupa'ya göç etmeye iterek Kürdistan Bölgesi halkı arasında kaos ve karmaşa yaratma iradesi var." ifadelerini kullanarak, bu kişileri yasa dışı yollarla Avrupa'ya girmeye yönlendiren kaçakçı gruplar olduğunu kaydetmişti.