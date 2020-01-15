Belarus, Rus petrolüne karşı birçok ülkeden teklif istedi - Son Dakika
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Belarus, Rus petrolüne karşı birçok ülkeden teklif istedi

6 saat önce

Rusya ile petrol fiyatları konusunda anlaşamayan Belarus, petrol ülkelerinden petrol alımı için teklif istedi.

Belarus, Rus petrolüne karşı birçok ülkeden teklif istedi, System.String[]

Rusya ile petrol fiyatları konusunda anlaşamayan Belarus, petrol ülkelerinden petrol alımı için teklif istedi.


Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya'dan daha ucuz petrol ve doğal gaz alımı için pazarlıklar yapan Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayındaki görüşmesinde anlaşma sağlandığı açıklansa da iki ülke arasında yeni anlaşma imzalanmamıştı. Birçok kez Rusya'dan daha ucuz petrol ve doğal gaz alımı için açıklamalar yapan bu yönde sonuç alınamaması durumunda Rusya - Belarus ilişkilerinin zarar göreceği ifade edilse de hiçbir anlaşma yapılamamasından sonra Belarus, birçok ülkeden petrol ve doğal gaz alımı için teklifler talep etti.


Belarus Ekonomi Bakanı Dmitry Krutoy, Belarus'un Devlet Haber Ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada birçok ülkeden teklif alımı için çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Hükümet alternatif petrol kaynakları için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Belarus devlet şirketleri hemen hemen her gün petrol ülkelerinin şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Bu yönde teklifler alınıyor" dedi.


Rusya'nın rakibi ülkelerden teklifler alınıyor


Belarus'un birçok ülke ile görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyen Krutoy, Rusya ile sürekli politik ve askeri sorunlar yaşayan Ukrayna başta olmak üzere Polonya ve Baltık ülkelerinden de teklifler alındığını ifade etti. Krutoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Polonya ve Baltık ülkelerinden petrol alımı için teklifler istedik. Rusya ile gümrük vergisi konusunda 2011 yılında yaptığımız anlaşmaya rağmen mantıklı olmayan bir tutum ile karşı karşıyayız" dedi.


Krutoy, Belarus'un petrol görüşmeleri ile ilgili somut sonuçlar elde etmesiyle birlikte kamuoyunun bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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