Belarus Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın aldı - Son Dakika
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Belarus Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın aldı

19.05.2022 20:25
Belarus Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın aldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesinin ihtiyacı kadar S-400 hava savunma füze sistemi satın aldıklarını bildirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesinin ihtiyacı kadar S-400 hava savunma füze sistemi satın aldıklarını bildirdi.

Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin ile Minsk'te yaptığı görüşmede Rusya'dan silah satın aldıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Rusya'dan ihtiyacımız olan sayıda 'S-400' ve 'İskender' satın aldık, ordumuzu silahlandırdık. Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu." dedi.

Belarus'un, askeri alan dahil pek çok türde üretim yapan sanayisinin temellerini koruduğunu ve geliştirdiğini kaydeden Lukaşenko, "Putin ile füze üretimini müzakere ettik. Yaptığımız yeni füzeleri mükemmele ulaştırmaya yardımcı olacaklar. Önemli ilerleme sağladık ancak Ruslarla daha hızlı bir şekilde normal füze yapacağız." diye konuştu.

Bu yöndeki çalışmaların bir yıl süreceğine işaret eden Lukaşenko, daha hızlı imkan oluşması halinde yıl sonuna kadar İskender füzesi üretebileceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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