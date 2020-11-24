Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz"

24.11.2020 10:41

Edinilen son dakika haberine göre - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek Lukaşenko: "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz" Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya sunduğu raporda 2021 yılında Rusya'dan yeni savaş uçakları...

- Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek

Lukaşenko: "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz"

MİNSK - Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya sunduğu raporda 2021 yılında Rusya'dan yeni savaş uçakları ve helikopterlerin alınacağına dair anlaşmaları aktardı.

Muhalefetin baskısı altında bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko orduya yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin ile görüşerek ordunun yatırımları hakkında rapor alan Lukaşenko, Belaruslu gençlerin ülkelerine bağlılığını arttırmaya yönelik Rus ordusunun çalışmaları hakkında Khrenin'den bilgi aldı. Ordu içerisinde kendisine sadık olmayan askerlerin olduğundan şikayet eden Lukaşenko, "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz. Özellikle de daha orduya daha katılımı olmamış öğrenciler arasındalar. Ancak eski askerlerimiz arasında da bunlar var. Bu nedenle vatanseverlik eğitimlerinde ciddi eksiklikler var. Bunu nasıl başaracağız" diye sordu. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Savunma Bakanı Khrenin'in, Lukaşenko'ya sorularına karşılık yazılı rapor sunduğu aktarıldı.

Belarus, Rusya'dan savaş uçakları alıyor

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Viktor Khrenin yaptığı açıklamada Belarus ordusunun gelişimine yönelik Rusya ile askeri işbirliği anlaşmaları yaptıklarını söyleyerek, "Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin 2021 - 2025 yılları arasında orduyu güçlendirmeye dair hali hazırda bir planlaması bulunuyor. Bu planlamanın ana unsuru silahların modernizasyonu ve yeni silahların alınması. Bu yıl devlet savunma yatırımları için ekonomik planlar revize edildi. Rusya'dan SU-30 tipi savaş uçaklarını almaya devam ediyoruz. 2021 yılında Rusya'dan 4 adet daha bu uçaktan alacağız. Aynı zamanda Rusya ile imzaladığımız anlaşmaya göre 2021 yılında 4 adet Mi-35 askeri helikopter alacağız. Kara Kuvvetleri için BTR - 82A zırhlı personel taşıyıcılar alacağız. Aynı zamanda yurtiçi iletişim araçları için çalışıyoruz" dedi.

Rusya ile Belarus arasında ortak tatbikat

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Rusya ordusu ile yapılan askeri tatbikatlara önümüzdeki yıl da devam edileceğini ifade ederek, "2021 yılında da Belarus, Rusya ile yapılacak olan askeri tatbikatlara ev sahipliği yapacak. Zapad - 2021 ortak askeri tatbikatı için çok detaylı bir ön hazırlık sürecimiz olacak. Bu tatbikatın ölçeği "Slav Kardeşliği - 2020" tatbikatından daha büyük olacak. Bu tatbikat Belarus'taki 5 tatbikat alanında gerçekleşecek" diyerek yeni askeri tatbikat için yapılan planlamalardan bahsetti.

Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz
Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz
Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz
Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: 'Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor         
10:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş         
09:37
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı         
09:29
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 10:51:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | - Belarus, Rusya'dan savaş uçakları almaya devam edecek- Lukaşenko: "Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei