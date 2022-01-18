Belarus-Rusya ortak askeri tatbikatı 10 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Belarus Savunma Bakanlığı, ülkede Rusya ile 10 Şubat'tan itibaren ortak askeri tatbikata başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Departmanı Yetkilisi Oleg Voinov, ülkede bulunan yabancı ülkelerin askeri ataşelerine Rusya'yla birlikte Belarus topraklarında yapılacak askeri tatbikata ilişkin bilgi verdi.

Rusya-Belarus Birlik Devleti askeri güçlerinin şubat ayında denetlemesinin yapılacağı kaydedilen açıklamada, operasyon ve muharebe eğitim faaliyetlerinin dünyada askeri-politik durumun ağırlaştığı, Belarus'un güney ve batı sınırları dahil Avrupa'da gerilimin artmaya devam ettiği bir dönemde yapıldığı vurgulandı.

Askeri denetlemenin iki etaptan oluşacağı kaydedilen açıklamada, ilk etabın 9 Şubat'ta, ikinci etabın ise 10-20 Şubat'ta planlandığı belirtildi.

İlk etapta tehdit gelen noktalara askeri birliklerin konuşlandırılması, önemli devlet ve askeri tesislerin savunulmasına yönelik önlemler, devlet sınırları ve Belarus ve Rusya'nın bölgesel hava savunma sistemlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerin yapılacağı bildirildi.

Rus ordusunun Doğu Askeri Bölgesine mensup birlikler tatbikata katılacak

İkinci etapta ise "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikatın gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, "Tatbikatın, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bir kısım askeri birlikleri ve araçları, ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesine mensup bazı birliklerinin ve komuta merkezinin katılımıyla yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşeceği bildirilen açıklamada, "Katılan personel sayısı, silah ve teçhizat sistemleri ile ilgili parametrelere göre tatbikat 2011 Viyana Belgesi kapsamında bildirime tabi değildir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, planlama sürecinin ayrıntılarının tamamlanmadığına ve tatbikatla ilgili değişiklikler yapılabileceğine dikkat çekildi.

Aralık 2021'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında ortak askeri tatbikat yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.