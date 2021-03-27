Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi - Son Dakika
BBC

Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi

27.03.2021 16:27

Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Belarus'u temsil eden Galasy ZMesta adlı grubun, yarışmaya iki kez kurallarını ihlal eden şarkı sundu. İkinci şarkıyı da kurallara aykırı bulan organizatör kuruluş, Belarus'u yarışmadan men etti.

Belarus'u Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda temsil eden ve hükümet karşıtı protesto eylemleriyle dalga geçmesiyle tanınanikinci şarkısı da organizatörler tarafından uygunsuz bulundu.

"SANA HİZAYA GELMEYİ ÖĞRETECEĞİM"

Geçen yıl Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zafer ilan ettiği tartışmalı seçimlerin ardından, ülke genelinde geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenlenmişti. Galasy ZMesta'nın "I Will Teach You - Sana Öğreteceğim" adlı şarkısının sözlerinde de "Sana hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi ifadelerin yer alması, muhaliflerin tepkisine yol açmıştı. Çok sayıda kişi de şarkının Lukaşenko'nun eylemcilere gösterdiği sert tepkiyi meşru kılacağından kaygılanmıştı.

GRUP İKİNCİ ŞARKIDA DA ELENDİ

Eurovizyon şarkı yarışmasını organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU) şarkının sözlerinin uygunsuz olduğunu kabul etti ve Belarus'a Mayıs ayındaki yarışmaya katılmak istiyorsa, bir başka şarkı sunması gerektiğini söyledi. Belarus yeni bir şarkı daha sundu, ancak bu şarkı da reddedildi. EBU'dan yapılan açıklamada, "kuruluşun yeni şarkının kabul edilebilirliğini dikkatle incelediği" belirtilirken, yeni şarkının da yarışmanın alet edilmemesi ve adının kirlenmemesi" kurallarına aykırı olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı. Açıklamada "Maalesef Belarus Mayıs ayındaki 65. Eurovizyon Şarkı Yarışması'na katılmayacak" denildi.

Tartışmaya Lukaşenko da katıldı ve "Bize bütün cephelerde baskı yapmaya başladılar, Eurovisyon'da bile. Bir başka şarkı yapacağız ve bunun tamamen siyasi olduğunu göreceksiniz" demişti.


Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi

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Son Dakika Dünya Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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