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Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor - Son Dakika

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

09.11.2021 18:25
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya'nın askeri ataşesini Savunma Bakanlığına çağırdı.

Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya'nın askeri ataşesini Savunma Bakanlığına çağırdı.

Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Belarus - Polonya sınırında bekleyişi sürüyor. Polonya, Belarus'u mültecileri engellememekle, Belarus ise Polonya'yı provokasyonla suçlamaya devam ediyor.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ile ilgili suçlamalarda bulunan Polonya'nın Minsk Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Jeroslav Kebrowski'nin bakanlığa çağırıldığı bildirilerek, "Polonya askeri ataşesine, Belarus askerinin Belarus - Polonya sınırındaki mülteci sorununa dahil olduğuna dair Polonya'nın asılsız ve haksız suçlamaları karşısında bilgi verildi. Belarus, bu türden ciddi iddiaların sunulabilmesi için güçlü delillere ihtiyaç olduğunu eğer yoksa Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir provokasyon olarak kabul ediyor" denildi.

"Güvenliğin sağlanmasının askeri bileşeninden sorumlu olan Savunma Bakanlığı, sınırlarımız yakınındaki Polonya birliklerinin sayısındaki artıştan ve konumları için nesnel bir muhakeme eksikliğinden endişe duymaktadır" ifadeleri kullanılan açıklamada, Polonya Savunma Bakanlığı'nın tartışmalı konularda henüz diyaloğa açık olmadığı belirtilerek, Belarus'un, Polonya tarafından diyalog konusunda girişimlerde bulunması beklendiği açıklandı.

POLONYA, BELARUS İLE SINIRINI KAPATTI

Polonya yönetimi, çok sayıda yasadışı göçmenin dün Kuznica sınırından kaçak olarak ülkeye giriş yapmaya çalışması üzerine Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını kapattı. Sınır kapısı bu sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla tüm yolcu ve ticari geçişlere kapatılırken, Belarus'a giriş yahut çıkış yapacaklar Terespol ve Bobrowniki sınır kapılarına yönlendirildi.

POLONYA, BELARUS SINIRINDAKİ ASKER SAYISINI 12 BİNE ÇIKARDI

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak dün yaptığı açıklamada, sınırda durumun oldukça gergin olduğunu kaydetmişti. Belarus ordusu ve güvenlik güçlerinin kontrolünde büyük bir göçmen grubunun Polonya'nın doğusundaki Kuznica sınırına akın ettiğini belirten Blaszczak, bölgede görev yapan asker sayısını 12 bine çıkardıklarını aktarmıştı.

BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Polonya, Belarus sınırında geçtiğimiz yaz aylarından itibaren yasa dışı göçmen akınında artış yaşanması üzerine 3 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Lubusz ve Podlaski bölgesindeki 183 yerleşim yerinde her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesini yasaklayan, kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi veren ve söz konusu bölgelere yalnızca burada yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin veren OHAL uygulaması, geçtiğimiz ekim ayı başında 60 gün süreyle yeniden uzatılmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

Polonya, Belarus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor - Son Dakika


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