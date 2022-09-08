Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın amacının Belarus Silahlı Kuvvetlerinin askeri komuta ve kontrol organlarının eğitimi olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata katılan askeri birlik, silah ve askeri teknik araçların Viyana Belgesi uyarınca zorunlu bildirime tabi olan seviyeyi aşmadığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belarus'ta ordunun komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başladı - Son Dakika

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