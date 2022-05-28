Belarus, Savunmasını Güçlendirmek İçin Milis Güçleri Oluşturacak - Son Dakika
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Belarus, Savunmasını Güçlendirmek İçin Milis Güçleri Oluşturacak

28.05.2022 12:53
Belarus, Savunmasını Güçlendirmek İçin Milis Güçleri Oluşturacak

MİNSK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin Cuma günü yaptığı açıklamada Belarus'un, savunma güçlerinin sayısını artırmak için milis güçleri oluşturmayı planladığını söyledi.

MİNSK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin Cuma günü yaptığı açıklamada Belarus'un, savunma güçlerinin sayısını artırmak için milis güçleri oluşturmayı planladığını söyledi. Belarus 1 televizyon kanalının bildirdiğine göre ulusal güvenlik ve savunma eğitimine ilişkin yıllık toplantı sırasında konuşan bakan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun milis güçleri oluşturulmasına yönelik emir verdiğini söyledi. Grodno Bölge İdare Komitesi Başkanı Vladimir Karanik, milislerin önemli nesneleri savunarak orduyu bu işlevlerden kurtarabileceğini ve ordunun muharebe görevlerini yürütmesine imkan vereceğini belirtti.

Askeri Güvenlik ve Devlet Savunması Yıllık Toplantısı, ülkenin idare komite başkanları ve bölge askeri komiserleri gibi katılımcılarla Cuma günü gerçekleştirildi.Belarus Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, katılımcıların modern silahlı çatışmalarda askeri operasyonlar hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak için düzenlenen bu toplantıda, Belarus birliklerinde kullanımda olan silah ve özel ekipman örnekleri de sergilendi.

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Kaynak: Xinhua

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

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