Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi - Son Dakika
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Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

28.02.2022 23:57
Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Rusya, Ukrayna'da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus'ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü. - KİEV

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Ambulans, Ukrayna, Belarus, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi - Son Dakika


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