Belarus, SOCAR'dan 170 bin ton petrol aldı - Son Dakika

Belarus, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) 170 bin ton ham petrol satın aldı.

SOCAR'dan AA'ya yapılan açıklamaya göre, Belarus Devlet Petrol ve Kimya Şirketi (Belneftekhim) ile yapılan anlaşma gereği 170 bin ton petrol 2 farklı limandan tankerlerle Belarus'a gönderilecek.

Söz konusu petrolün 85 bin tonu Ceyhan limanından 5-6 Mart'ta, kalan kısmı ise Gürcistan'ın Supsa limanından 20 Mart'ta sevkedilecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol için yüksek fiyat belirlemesi durumunda alternatif yollar aramak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.