Belarus'ta 4 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
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Belarus'ta 4 kişide Kovid-19 tespit edildi

6 saat önce

Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Belarus'ta 4 kişide Kovid-19 tespit edildi, System.String[]

Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın basın servisinden ülkedeki Kovid-19 vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede 4 kişide Kovid-19'a rastlandığı ifade edildi.

Sudan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek

Sudan Dışişleri Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliye edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vuhan'daki Sudanlıların tahliyesinin yarın sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Tahliye edilenlerin Sudan'a gelmeden önce bir süre BAE'de kalacakları kaydedildi.

Senegal'de ikinci vaka

Senegal basınındaki haberlere göre, Senegal asıllı bir Fransız vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Cenaze törenine katılmak üzere gittiği Fransa'dan cumartesi günü dönen hasta, başkent Dakar'daki Fann Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Böylece ülkede Kovid-19 vakası sayısı ikiye çıktı.

Diğer yandan, Senegalli futbolcu Sadio Mane, Kovid-19 salgınıyla ilgili Senegal halkına desteğini ifade etti.

Liverpoollu yıldız futbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Allah herkesi korusun." temennisinde bulundu.

Senegal, Belarus, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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