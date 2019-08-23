Son Dakika Haberleri: - Belarus'ta alışveriş merkezine baltayla saldırı
Son Dakika Güncel Haber

- Belarus'ta alışveriş merkezine baltayla saldırı

2 saat önce

- Belarus'ta alışveriş merkezine baltayla saldırıMİNSK - Belarus'ta bir saldırgan eline aldığı baltayla alışveriş merkezine girerek mağaza ve marketlere saldırdı.

- Belarus'ta alışveriş merkezine baltayla saldırı

MİNSK - Belarus'ta bir saldırgan eline aldığı baltayla alışveriş merkezine girerek mağaza ve marketlere saldırdı.

Belarus'un Brest şehrinde 18 yaşındaki bir genç, eline aldığı baltayla ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden Euroopt AVM'ye gitti. Gece saatlerinde AVM kapısının camlarını indiren saldırgan, ardından AVM girişinde ne var ne yoksa saldırmaya başladı. Bir marketteki tüm reyonlara baltayla saldıran genç, AVM'de çekiliş için bulunan araca da büyük hasar verdi. AVM içerisindeki çok sayıda mağazaya zarar veren saldırgan, bir süre sonra dans etmeye başladı. Saldırgan olayın ardından yine aynı kapıdan çıkarak kaçmaya çalışırken, polis ise AVM'nin alarmının çalması üzerine olay yerine gitti. Bu sırada elindeki baltayla kaçmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen saldırganın özel mülke zarar verme, gasp, saldırı gibi birçok suçtan yargılanacağı öğrenildi.

Belarus, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Belarus'ta alışveriş merkezine baltayla saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]