Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK - Son Dakika

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler yapıldı.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler yapıldı.

Bir sosyal medya hesabından yapılan çağrıyla başkent Minsk ve diğer şehirlerde yapılan gösterilerde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, bazı ara caddelerde uyarıya rağmen dağılmayan göstericileri gözaltına aldı.

Minsk'te Nemiga Caddesi'nde toplanarak Stella Meydanı'na yürüyen protestocular, ellerinde Lukaşenko karşıtı pankartlarla sloganlar attı.

Sosyal medya uygulaması Telegram'dan gelen bir mesajla Stella Meydanı'ndan ayrılan protestocular, toplumsal olaylara müdahale eden polis merkezinin bulunduğu bölgeye gitmek üzere Maşerova Caddesi'nden Bağımsızlık Caddesi'ne yürüdü.

Protestocular yağmura rağmen caddede trafiği durdurarak, Uruçye bölgesine doğru ilerledi. Göstericiler Uruçye bölgesinde polisin müdahalesiyle dağıtılırken, polise direnen bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Protestocular yeni bir seçim yapılmasının yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde de bulunuyor.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK

Sosyal Medya, Protesto, Belarus, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi         
20:41
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 03:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor - MİNSK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei