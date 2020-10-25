Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik protestolar yapıldı - Son Dakika

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde muhalif kesimler gösteriler yaptı.

Seçimlerden hemen sonra Litvanya'ya giden eski Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın geçen haftalarda yaptığı çağrıya uyarak muhalif kesimler başkent Minsk'te sokağa çıktı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı şehirde, pek çok meydana giriş yolları ve merkezdeki metro istasyonları kapatıldı.

Nemiga Caddesi'nde ve Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Stella Meydanı'na yürüyüşe geçti. Ellerinde Belarus'un 1995 öncesinde kullandığı kırmızı-beyaz-kırmızı bayraklarla slogan atarak yürüyen protestocular, Maşerova Caddesi üzerinden şehrin diğer bölgesine yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Protestolar her hafta sonu sürüyor

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefetin sonuçlara karşı çıkması ve "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra Cumhurbaşkanlığının yetkilerini azaltan, parlamento ve hükümet sisteminin güçlenmesini isteyen Anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Lukaşenko, anayasa değişikliği çalışmalarını başlattı

Bu arada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise seçimlerden sonra yeni anayasa çalışmalarına başladıklarını duyurmuş, yıl sonunda ya da yeni yılın başında geniş katılımla toplanacak olan Halk Konseyi'nde anayasa değişikliklerini müzakere edeceklerini bildirmişti. Lukaşenko, anayasa değişikliği konusunu, yasaları ihlal ederek sokakta gösteri yapanlarla aynı masaya oturup görüşmeyeceğini vurgulamıştı.

Ayrıca Lukaşenko, bir süre önce Belarus Devlet Güvenlik Komitesi'nde farklı suçlamalarla hapiste olan muhalif isimlerden de anayasa değişikliği ile ilgili teklifler alarak, diyalog yönünde adımlar atmıştı.

Öte yandan Lukaşenko yanlıları da ülkede değişik yerlerde uzun araç konvoyları oluşturarak, destek eylemleri düzenlemişlerdi.

Seçimlerden sonra Litvanya'ya geçerek bu ülkede yaşamaya başlayan eski Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya, Avrupa Birliği ülkelerinin başkentlerinde başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere bazı devlet başkanları ve politikacılarla görüşerek ülkede iktidarın değişmesi konusunda yardım istemişti.

Radikal gruplar sokağa çıktı

Lukaşenko'nun muhaliflerle görüşmesinden sonra Tikhanovskaya, taraftarlarının daha sert olmasını istemişti. Bunun üzerine bazı radikal gruplar sokaklara çıkarak yolları trafiğine kapatmış, gece yarısı bazı polis araçlarını yakmış, güvenlik güçlerinin ailelerini ve Lukaşenko yanlısı kimseleri tehdit etmeye başlamışlardı.

13 Ekim'de 'ültimatom' adı altında sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Tikhanovskaya, Lukaşenko'ya istifa etmesini ve siyasi tutukluları serbest bırakmasını istemişti. 25 Ekim'de taraftarlarını protesto gösterileri yapmak üzere sokağa çağıran Tikhanovskaya, 26 Ekim'den itibaren de genel grev yapılması, yolların araç trafiğine kapatılması ve yerli ürünlerin satın alınmaması için eylem başlatacaklarını duyurmuştu.