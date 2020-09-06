Belarus'ta devam eden protestolara polis engeli - Son Dakika

Belarus'ta haftalardır devam eden protestolara polis yolları kapatarak engel olmaya çalıştı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa inen muhaliflerin protestoları devam ediyor. Muhalifler, 4 Ağustos'ta bugün yapılması planlanan miting için halka çağrıda bulunmuş, mitingin adını ise "Birlik Mitingi" olarak duyurmuştu. Çağrının ardından Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından başkent Minsk'te olağanüstü önlemler alındı. Gece saatlerinde birçok zırhlı özel kuvvetler aracı Minsk sokaklarına sevk edildi. Binlerce polis gösteriler için görevlendirildi. Bakanlık tarafından alınan önlemler ile ilgili yapılan açıklamada, gösterilerin izinsiz olduğu ifade edilirken, "Ülkede kanun ve düzenin sağlanması amacıyla en üst düzeyde tedbirler alınmıştır. İçişleri Bakanlığına bağlı polisler ve özel zırhlı araçlar gün boyunca şehrin caddelerini kapattı. Trafik polisleri tüm araçları durdurarak, kimlik kontrolü yapacak. Alt geçitler ise yaya trafiğine kapatılmıştır" denildi.

MUHALİFLER POLİS ENGELİNE RAĞMEN SOKAKLARA İNDİ

Muhalifler, başkentte alınan tedbirlere ve polis engeline rağmen sokaklara indi. Farklı cadde ve sokaklarda bir araya gelen göstericiler, İstiklal Meydanı'na yürümek istedikleri sırada polis engeli ile karşılaştı. Protestocular, yönünü Kahraman Şehir'e çevirdikleri sırada yeniden polis tarafından engellenince Pobediteley Caddesi üzerinde yürüyüşlerine devam ettiler. Polis, yürüyüş sırasında 1'i basın mensubu olmak üzere toplam 76 kişiyi gözaltına aldı. Muhalifler, Minsk'in yanı sıra Grodno ve Vitepsk şehirlerinde de gözaltına alınanların olduğunu açıkladı. Bugün yapılan protestolara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı öne sürüldü.

POLİS, LUKAŞENKO'NUN KONUTUNA ULAŞIMI ENGELLEDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda göstericiler yaptıkları yürüyüşün ardından Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konutu önünde toplanarak, protestolarına devam etmişlerdi. Lukaşenko, ise aralıklarla silahıyla konutunun önünde incelemeler yapmış ve güvenlik güçleri ile konuşmuştu. Ülkede yine aynı görüntülerin yaşanmaması için polis Lukaşenko'nun konutuna çıkan tüm yollar kapatıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı konutta herhangi bir olay yaşanmazken, İçişleri Bakanlığı, konutun çevresinde güvenlik önlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

(İHA)