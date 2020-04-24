Belarus'ta futbol keyfi sürüyor! iddaa'da hem TEK MAÇ hem de CANLI BAHİS...

Bu bir ilandır



NEMAN - ENERGETIK BGU



Neman 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçtiğimiz maç haftasında, Dinamo Minsk karşısında mağlup oldu. O maçtan puan alamadılar ve ileriye yönelik de takımda büyük sıkıntılar yaşanacağını gösterdiler.



Maç boyu rakip kaleye tek bir şut gönderemediler. Geçen sezon takımın gol ortalamasının 0.93 olduğunu da hatırlatalım. Gol atamama sorununu bu sezona da taşıdılar.



Geçtiğimiz sezon küme düşmekten sadece 3 puanla kurtulan Energetik-BGU ise bu sezona fırtına gibi başladı.



Arka arkaya topladığı puanlarla zirve yarışına adını yazdırdı. Son hafta bir kaza yaşasalar da sezon başından beri oynadıkları futbol oldukça umut vaat ediyor.



Sezona 3/3 galibiyetle girip herkesi şaşırtan Energetik-BGU, son 2 maçını ise gol atamadan kaybetti.



%14'lük kesim ev sahibini bir adım önde görüyor...



Energetik-BGU ilk 3 hafta oynadığı iyi futbolun gerisinde kalarak son 2 maçından puan çıkaramadı. Kendi evlerinde oynadıkları son maçta kaleye attıkları ilk isabetli şut, maçın sonlarına doğru gerçekleşti.



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