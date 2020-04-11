Belarus'ta futbol tüm hızıyla sürüyor! Dinamo Minsk'in iddaa oranı...

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FC GORODEYA - DINAMO MINSK



Vitebsk ve Soligorsk yenilgileri sonrası ligin yenisi Belshina'yı devirip geçtiğimiz hafta 3 puanla tanışan Gorodeya'da, kenardan gelip galibiyeti getiren Lazar Sajcic bu hafta yeniden ilk 11'deki yerini alacaktır.



Oleg Radushko'nun takımı o galibiyete rağmen sezon başından bugüne futbol olarak ortaya iyi işler koyamadı.



Dinamo Minsk ise ilk 2 haftada yaptığı savunma hatalarını minimize edince Zhodino karşısında 2-0 kazandı ve biraz olsun kendine geldi.



Geçtiğimiz yıl 10 gole (8 gol – 2 asist) katkı veren Egor Zubovich'in ayrılığı ve bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması da giyen Danilo'nun istenilen düzeyde bir yeni sezon başlangıcı yapamamış olması takımın performansını etkilemişe benziyor.



Yüksek orana rağmen %17'lik kesim 3 gol beklemeyi mantıklı bulmuş...



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