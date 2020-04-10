Belarus'ta futbola

Bu bir ilandır



NEMAN GRODNO - FC BELSHINA



Alt ligde aldığı başarılı sonuçlar sonrası şampiyon olup adını Vysshaya Liga'ya yazdıran FC Belshina, burada istediğini pek bulamadı.



Sezona 3 yenilgiyle başlayan takımda temel eksikliğin "gol atmak" olduğunu söylesek hata etmiş olmayız.



3 maç sonunda sadece 1 gol bulabildiler ve geçtiğimiz yıl takımın gol yükünü sırtlayan Aleksandr Yushin'i (27 maç – 29 gol) mumla arıyorlar.



Neman Grodno ise sağlam savunma ile maç başlangıcı, berabere geçilen ilk yarılar ve sonrasında kontra futbolla şimdiye kadar istediğini aldı.



Bu sezon oynadıkları 3 maçta sadece 3 gol izleyebildik ve kalelerinde sadece 1 gol gördüler.



Igor Kovalevich'in öğrencileri bu sezon iç sahada Vitebsk'i devirdi, geçtiğimiz sezonun da son 3 iç saha maçında yenilgileri yoktu. 4 maçlık yenilgisiz seriyle bu maça çıkacaklar.



FC Belshina bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti.



Neman Grodno'nun bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da ilk yarılarda eşitlik bozulmadı.



%24'lük kesim ev sahibine güveniyor...



Diego Ribas'tan koronavirüse karşı uyarılar! İzleyelim...











