Belarus'ta gözler bu maçta! BATE Borisov'un galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır



FC MINSK - BATE BORISOV



Sezona 2/2 ile giriş yapan FC Minsk'te, Soligorsk'tan kiralanan Vladimir Khvashchinski yaptığı 3 gollük katkı (2 gol – 1 asist) ile öne çıkan isim olmuştu.



Kendilerinden daha formda bir başlangıç ile sezona başlayan Energetik-BGU karşısında kora kor bir mücadele sergileseler de yenilmekten kurtulamadılar ve geçtiğimiz haftayı puansız geçtiler.



BATE Borisov ise Vysshaya Liga'ya 0/2 ile başlayıp herkesi şaşırtmıştı.



Kupada Dinamo Minsk karşısında gollü galibiyetler aldıktan sonra geçtiğimiz hafta ligde de kazanıp kendilerine geldiler diyorduk ama yine kupada, bu sefer Slavia Mozyr deplasmanında 1-0 kaybedip kafalardaki soru işaretlerini devam ettirdiler.



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