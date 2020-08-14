Belarus'ta hafta sonu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protesto edilecek - Son Dakika

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını iddia eden aday Svetlana Tikhanovskaya, hafta sonu ülkede bütün şehirlerde protesto mitingleri yapılacağını duyurdu.

Ülkede geçen hafta sonu yapılan seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sonrasında kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Hakkında "Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti ve yurt dışında bulunuyor." şeklinde iddialar üretildiğini belirten Lukaşenko, "Hala hayattayım ve yurt dışında değilim." dedi.

Belarus'ta seçim sonuçlarını protesto edenlere devlet fabrikalarındaki işçilerin de katılmaya başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Lukaşenko, "Bizim pozisyonumuz belli. Salgının yaşandığı zor dönemde kimseyi mağdur etmedik, zorlamadık. Şimdi kimseyi tutacak değiliz. İnsanlar çalışmak istiyorsa, buyurun. İş burada. Gelin ve çalışın. Bir insan çalışmak istemiyorsa, iple sürükleyecek halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, ülkesindeki bazı fabrikalarda çalışan işçilerin iş bırakma eylemi yaparak protestolara destek vermesini eleştirdi. Eylemlerin yurt dışındaki bu işletmelerin rakiplerinin işine yarayacağını belirten Lukaşenko, bu firmaların karşısında Rus ve Kanadalıların olduğunu kaydetti.

Tikhanovskaya'dan iktidara diyalog çağrısı

Öte yandan, ülkede protesto gösterilerinin başlamasından bir süre sonra Belarus'tan ayrılarak Litvanya'ya geçen adaylardan Svetlana Tikhanovskaya bir video konuşması yayınladı.

Tikhanovskaya, Belarus halkının seçimlere katılarak yasal hakkını kullandığını ve mevcut iktidarı istemediğini gösterdiğini savundu.

Oylama sonucunda kendi destekçilerinin çoğunlukta olduğunu öne süren Tikhanovskaya, bunun belgelerle ispatlı olduğunu iddia etti. Tikhanovskaya, "Elimizde seçim protokolünün kopyası var. Orada komisyonun seçim sonuçlarına göre bana yüzde 60'tan yüzde 70'e destek var." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Belarus'ta miting çağrısı

Ülkesinde polisin protestoculara sert müdahalesini eleştiren Tikhanovskaya, "Şehirlerin sokaklarındaki şiddeti durdurmalıyız. İktidarı şiddeti son vermeye ve diyaloğa çağırıyorum." dedi.

Tikhanovskaya, yarın ve 16 Ağustos'ta bütün yerel yöneticilerin her şehirde yapılacak mitinglerin organizatörü olmalarını istedi.