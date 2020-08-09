Belarus'ta halk sandık başında - Son Dakika

Belarus'ta bugün halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun seçimleri yeniden kazanması beklense de uzun yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir muhalefetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Belarus'ta bugün halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında... Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 20.00'de sona erecek. Merkez Seçim Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 milyon 844 bin 932 seçmen 44'ü yurt dışında 5 bin 767 sandıkta oy kullanabilecek. Adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alması halinde devlet başkanı seçilecek. Hiçbir aday bu oy oranına ulaşamazsa, seçimlerin sonucunu ikinci tur oylama belirleyecek. Bu durumda en yüksek oyları alan 2 aday ikinci turda yarışacak.

5 ADAY YARIŞIYOR

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Svetlana Tihanovskaya, 'Govori Pravdu' (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, eski milletvekili Anna Kanopatskaya ve Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi lideri Sergey Çereçen seçimlerde yarışıyor.

LUKAŞENKO: ÜLKEDE KAOS OLMAYACAK

Belta ajansının haberine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, oyunu kullandıktan sonra medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkenin yarından itibaren kaosa, bir tür yüzleşmeye ve iç savaşa sürükleneceğini söylemek için kesinlikle hiçbir gerekçe yok" diye konuştu.

SEÇİM GÜNÜ İNTERNET YAVAŞLADI

Lukaşenko'nun en büyük rakipleri seçim kampanyası sürecinde tutuklanmış veya seçimlerin dışında bırakılmıştı. Lukaşenko'nun karşısındaki en güçlü aday olan Svetlana Tihanovskaya'nın seçim merkezinden 7 kişinin de dün gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca ülke gelinde seçim günü internet bağlantı hızının yavaşladığı ve bazı sitelere erişimin olmadığı ifade edildi. 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, altıncı kez seçimlerde aday oluyor. Lukaşenko, 2015'te yapılan son devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 83,49 oyla yeniden seçilmişti.