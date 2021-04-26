Belarus'ta her 4 kadından 1'i şiddet kurbanı - Son Dakika

Belarus'ta her 4 kadından birinin yaşamları boyunca şiddete maruz kaldığı belirlenirken 15 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 2.8'inin ise cinsel şiddete uğradığı belirlendi. Çok sayıda kadının insan kaçakçılarının kurbanı olduğu ülkede son 5 yılda insan kaçakçılarının kurbanı olan kadınların sayısının ise 593 olduğu ifade edildi.

Belarus'ta yapılan araştırmalar, ülkedeki kadına yönelik şiddetin iç açıcı olmadığını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) Belarus'un aile içi şiddet mağduru kadınlar için sunduğu sığınma evleri başta olmak üzere ekonomik ve psikososyal desteklerin yeterli olmadığını kaydederken, pek çok kadının toplum tarafından damgalanma endişesi ve devletin çocuklarını kendilerinden alacağı korkusuyla şiddete uğradıklarında dahi şikayetçi olmadıklarını aktardı.

Belarus'a ilişkin istatistiklerin sınırlı olduğuna vurgu yapan UN Women, her 4 Belaruslu kadından 1'inin yaşamları boyunca şiddete maruz kaldığını, 15 yaşından küçük kız çocuklarından yüzde 2,8'inin ise cinsel şiddete uğradığını kaydetti. Ülkede kadına yönelik cinsel şiddet vakalarının yüzde 17.8'inin ise aile üyeleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

KADINLAR İNSAN KAÇAKÇILARININ DA KURBANI

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) Belarus özelinde Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine ilişkin Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun Uygulanmasına yönelik incelemede ise rakamların şeffaf olmamakla birlikte ülkede yalnızca 2019 yılında 7 bin 700 aile içi şiddet vakası kaydedildiği belirtildi. Sabit geliri olmayan 18-25 yaş arasındaki kadınların insan kaçakçılarının kurbanı olduğuna da dikkat çekilen incelemede, son 5 yılda 593 kadın insan kaçakçılarının kurbanı olduğu kaydedildi. UNECE, söz konusu kurbanlardan 122'sinin ise 18 yaşın altında olduğunu kaydetti.

9 AYDA 166 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR) de, Belarus'ta aile içi şiddetin yaygın bir sorun olmaya devam ettiğini aktardı. 2018 yılında Ocak-Ekim ayları arasında 115 kadının aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiğini belirten UNHCR, yine aynı dönemde 51 kadının da cinsel şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

(Ebru Orhan/İHA)