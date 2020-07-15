Belarus'ta hükümet karşıtı grup sokağa döküldü : 220'den fazla gözaltı - Son Dakika

Belarus'ta hükümet karşıtı grup sokağa döküldü : 220'den fazla gözaltı

Sonat KEREM, KIEV, (DHA) ? Belarus'ta, önümüzdeki ay düzenlenecek seçimler öncesi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun rakiplerinin adaylığının reddedilmesi üzerine muhalifler sokağa döküldü. Polisin sert müdahale ettiği gösterilerde 220 kişi gözaltına alındı.

Belarus Merkez Seçim Komitesinin, 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde muhalif isimlerin adaylıklarını kabul etmemesi nedeniyle dün ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Belarus medyası, çevik kuvvet polisinin 220'den fazla kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında yerel ve uluslararası medya mensuplarının da bulunduğu belirtildi. İnsan hakları örgütleri, polisin göstericilere şiddet uyguladığını öne sürdü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 'HALK YURT DIŞINDAN KIŞKIRTILIYOR'

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, 'Belarus dışından yönetilen internet sitelerinin halkı yasa dışı gösterilere katılmaları' yönünde kışkırttıklarını iddia etti. Güvenlik güçlerinin 'toplumsal düzeni sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğini' belirten yetkili, halka provokasyonlara kapılmama çağrısı yaptı.

LUKAŞENKO'NUN EN BÜYÜK RAKİBİ SEÇİME GİREMEYECEK

Belarus Merkez Seçim Komitesi, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Viktor Babariko ile diğer bir muhalif isim olan Valeriy Tsepkalo'nun adaylık başvurularını kabul etmedi. Gerekçe olarak, Babariko'nun yanlış gelir ve mal varlığı beyanında bulunması ve seçim kampanyasında yabancı organizasyonların yer aldığı iddiası gösterildi. Eski bankacı Viktor Babariko, geçen ay da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasıyla ilgili gözaltına alınmıştı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜNDEN BM'YE ÇAĞRI

Lukaşenko'nun seçim öncesi muhalefet üzerinde baskı kurduğunu savunan Vesna adlı insan hakları örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne başvurarak, ülkede adil seçimlerin yapılabilmesi için destek talebinde bulunmuştu. Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.