Belarus'ta hükümeti yıkma girişimi iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Belarus Soruşturma Komitesi, kamuoyunun talebi doğrultusunda seçimlerin ardından muhaliflerin liderliğinde ülkede çıkan olaylar kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Protestonun öncüleri olarak kabul edilen muhalif adaylar başta olmak üzere birçok kişinin yargılanacağı öğrenildi.

Belarus'ta geçtiğimiz 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet sokağa dökülmüş ve muhalefet üyeleri ile kolluk kuvvetleri arasında büyük çatışmalar yaşanmıştı. Protestoların aralıklarla devam ettiği ülkede Lukaşenko iktidarı muhalefete karşı tepkisini sürdürürken, olaylardan batılı ülkeleri sorumlu tutmaya devam ediyor. Hükümet kanadından sokak olaylarına yönelik yeni bir hamle daha geldi.

Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı Ivan Noskevich, konu ile ilgili açıklama yaparak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Muhalefete karşı başlatılan soruşturmanın ana başlığını "şiddet yoluyla hükümeti devirmek" olarak duyuran Noskevich, "Kamuoyunun talebi doğrultusunda ülkede şiddet ve tehdit yoluyla hükümeti ortadan kaldırmaya neden olmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesinin 5. bölümü uyarınca başsavcılık tarafından soruşturma başlatılması uygun görüldü. Belarus Soruşturma Komitesi ise başsavcılığın bu talimatını onayladı" dedi.

Noskevich'in açıklamasından sonra ülkedeki protestonun öncüleri olarak kabul edilen muhalif adaylar başta olmak üzere birçok kişinin yargılanacağı öğrenildi.

Muhalif liderden ilk tepki geldi: "Sivillere yönelik baskı olarak görüyoruz"

Belarus'ta muhalefete yönelik ağır ithamlarla soruşturma ve ceza davası açılma kararından sonra Lukaşenko'ya rakip olan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın Sözcüsü Olga Kovalkova'dan açıklama geldi. Kovalkova, "Bu kuruluşlar tarafından yapılan bu açıklamaları sivillere yönelik baskı olarak görüyoruz. Bizim amacımız daha önce söylediğimiz gibi yasa dışı yollarla iktidarı ele geçirmek değil, barışçıl yollarla iktidarı kazanmaktır" dedi. - MİNSK