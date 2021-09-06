Belarus'ta iki muhalif 11 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Belarus'ta bir mahkeme, muhalefet tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi üyeleri Maria Kolesnikova'yı 11 ve Maxim Znak'ı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belarus'ta muhalefetteki Koordinasyon Konseyi üyeleri politikacı Maria Kolesnikova ve avukat Maxim Znak Minsk Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İktidar karşıtı gösterilerin düzenlenmesine öncülük eden isimlerden Kolesnikova ile Znak, anayasaya aykırı araçlar kullanarak iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak, aşırılık yanlısı bir örgüt kurmak ve örgüte liderlik etmek, açıkça iktidarın ele geçirilmesi için çağrıda bulunmak ve medya kuruluşları ve internet aracılığıyla yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunmak da dahil olmak üzere Belarus'un ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik eylemler gerçekleştirmekten suçlu bulundu. Mahkeme, Kolesnikova'yı 11, Znak'ı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, mahkeme kararı henüz yürürlüğe girmezken, Kolesnikova ve Znak'ın Belarus Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

Belarus'ta geçtiğimiz yıl 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması sonrası ülke genelinde aylarca protestolar düzenlenmişti. Protestolar nedeniyle binlerce muhalif gözaltına alınmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Seçimlerde ikinci olan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya ise seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamış, ülkeden ayrılmıştı. Tikhanovskaya daha sonra, iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasına öncülük etmişti.

-İHA-