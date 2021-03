Belarus'ta iktidar karşıtı protestolarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Belarus'ta ülke genelinde iktidar karşıtı eylemlerde 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülkede bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan büyük toplu protesto çağrılarının karşılıksız kaldığını belirtti.

Yasa dışı protestorın sayısının az olduğunu ve ağırlıklı olarak ellerinde yasa dışı semboller taşıyan tek kişilik eylemler gerçekleştiğini belirten Çemodanova, başkent Minsk'te Bağımsızlık Caddesi'nde ve meskun mahallelerde gösterilerin yapıldığını ifade etti.

Polisin uyarılarına rağmen bu kişilerin güvenlik güçlerine karşı koyduğunu aktaran Çemodanova, bazı protestocuların üzerinde göz yaşartıcı sprey, elektroşok aleti, balta bulunduğunu belirtti.

Çemodanova, "An itibarıyla ülkede protestolara katılarak yasaları ihlal eden 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Her olayla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme yürütüyor. Her olay ile tek tek ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevi bırakmasını ve anayasanın değişmesini isteyen protestocuların her hafta sonu yaptıkları eylemler, geçen yıl aralık ayına kadar devam etmiş ve sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 11 Şubat'ta 6. Belarus Halk Meclisi toplantısında ülkede yeni anayasa tasarısının yıl içinde hazır olacağını, 2022 başında yeni anayasa tasarısını referanduma götüreceklerini bildirmişti.

15 Mart'ta anayasa komisyonu çalışmalarına başlamıştı.