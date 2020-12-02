Belarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Belarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
02.12.2020 09:59
Belarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü.
– Belarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Belarus'ta başkenti Minsk'te caddede yürüyen bir kişi hızla gelen cipin altında kalmaktan saniyeler içinde son anda kurtuldu. Kentte bir oto lastikçinin güvenlik kamerasına yansıyan görünlerde, hızla gelen bir cip direksiyon hakimiyetini kaybettiği sırada o anda caddede yürüyen bir kişiye çarpmaya yaklaştığı an devrildiği görüldü. Olayın şokunu yaşayan yaya sıçrayarak, kaçmaya çalıştı. Lüks cipin buzlu havada yaz lastiği kullandığı gerekçesiyle yolda kaydığı ifade edilirken,aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yayanın kulağında kulaklığın olduğu kaydedildi. Kazada yaralanma olmazken, cip sürücüne para cezası verildiği öğrenildi.
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