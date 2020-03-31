Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika

Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm
6 saat önce
Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Korona virüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.
Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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