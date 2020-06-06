Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 700'ü geçti - Son Dakika

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 bin 751'e, ölü sayısı 263'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 883 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47 bin 751'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 artarak 263, iyileşenlerin sayısının da 949 artarak 23 bin 15 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 609 bin 671 Kovid-19 testi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Mogilyov kentinde yaptığı konuşmada salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede, Kovid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediğini belirten Lukaşenko, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık." dedi.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 31 Mart'ta 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.